Bolu Belediyesi'nden engelli bireylere ve ailelerine müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi'nden engelli bireylere ve ailelerine müjde - Son Dakika

Bolu Belediyesi'nden engelli bireylere ve ailelerine müjde

6 saat önce

Bolu Belediyesi, Mehmet Akif Kültür Merkezi'ni "Engelli Gündüz Bakım Evi" olarak hizmet vermesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis etti.

Bolu Belediyesi'nden engelli bireylere ve ailelerine müjde, System.String[]

Bolu Belediyesi, Mehmet Akif Kültür Merkezi'ni "Engelli Gündüz Bakım Evi" olarak hizmet vermesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis etti. Karaçayır Nikah Salonu bitişiğinde bulunan salon artık "Engelli Gündüz Bakım Evi" olarak hizmet verecek.


2019 yılının son gününde Bolu'da engelli bireyler ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak çok önemli bir projenin temelleri atıldı. Engellilere yönelik bir çok önemli çalışmaya imza atan Bolu Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Karaçayır Nikah Salonu bitişiğindeki Mehmet Akif Kültür Merkezi'ni "Engelli Gündüz Bakım Evi" olarak hizmet etmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis etti.


İki kurum işbirliğinde gerçekleşecek önemli proje için Bolu Belediyesi başkanlık makamında protokol imza töreni düzenlendi. Törende bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, "Engelli Gündüz Bakım Evi" protokolü imzalayarak, dev projenin startını verdiler. Atılan imzalarla birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için verdiği vaatlerden birini daha gerçekleştirmiş oldu. - BOLU

Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da engelli şahsın aracını çaldılar
Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
18:42 MSB, 2019'daki faaliyetlerin anlatıldığı bir video yayınladı - Son Dakika
18:40 Zonguldak ergün atalay: hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz - Son Dakika
18:40 İstiklal caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi - Son Dakika
18:40 Ankara milli piyango yılbaşı özel çekilişi - Son Dakika
18:40 Pompeo'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakanı Abdülmehdi'ye "İran" uyarısı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:46:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Belediyesi'nden engelli bireylere ve ailelerine müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]