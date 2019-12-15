Bolu Belediyesi'nden okul kantinlerine sıkı denetim - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'nden okul kantinlerine sıkı denetim

6 saat önce

Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrasında, Bolu merkezinde bulunan okulların kantinleri denetledi.

Bolu Belediyesi'nden okul kantinlerine sıkı denetim, System.String[]

Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrasında, Bolu merkezinde bulunan okulların kantinleri denetledi.


Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullara giderek öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Ekipler ürünlerin son kullanma tarihlerini, TSE damgasının olup olmadığını ve hijyen açısından uygunluğunu tek tek kontrol etti. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken satışı yasak olan bazı gıda ürünleri de Gıda Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere raflardan kaldırıldı. Zabıta ekipleri Bolu merkezinde bulunan tüm okul kantinlerinde denetimlerini sürdürecek. - BOLU

Diyarbakır, Zabıta, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
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