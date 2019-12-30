Bolu Belediyesi'nden yeni yıl öncesi denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi'nden yeni yıl öncesi denetimi - Son Dakika

Bolu Belediyesi'nden yeni yıl öncesi denetimi

6 saat önce

Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, manavlarda ve kuruyemiş satılan dükkanlarda denetim gerçekleştirdi.

Bolu Belediyesi'nden yeni yıl öncesi denetimi, System.String[]

Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, manavlarda ve kuruyemiş satılan dükkanlarda denetim gerçekleştirdi.


İş yerlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, evraklarında eksiklik bulunan ve gerekli temizlik koşullarını sağlamayan iş yerlerine tutanak tutarak eksiklerini tamamlamaları için yasal süre verdi.


"Ekiplerimiz görev başında"


Denetimlerin sık sık devam edeceğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolulu vatandaşlarımızın yeni yıla sorunsuz ve huzurlu bir şekilde girmesi için ekiplerimiz tarafından denetimler sürüyor. Halkımızın sağlığı için bu denetimler rutin olarak devam edecek. Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat Belediyemizin ücretsiz hattı olan 444 26 58 nolu istek ve şikayet hattını arayarak bizlere ulaşabilirler" dedi. - BOLU

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
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