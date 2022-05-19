Bolu Belediyesi'ne 'ayrımcılık' cezası - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'ne 'ayrımcılık' cezası

19.05.2022 14:43
Bolu Belediyesi'ne 'ayrımcılık' cezası

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı'nın, kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmederek 40 bin TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı'nın, kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmederek 40 bin TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

TİHEK'in, Bolu'da yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik başlattığı resen inceme sonuçlandı. TİHEK tarafından yayımlanan kurul kararında, ilgili mevzuattan, Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10'uncu maddesi, 'Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı' başlıklı 17'nci maddesi, 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' başlıklı 41'inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 14'üncü maddesinde azınlıkların haklarını güvence altına alan hükümleri, AİHS'in 'evlenme hakkı' başlıklı 12'nci maddesi, Birleşmiş Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (MSHS) evlilik hakkıyla ilgili 23'üncü maddesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun konuya ilişkin maddeleri anımsatıldı.

'AYRIMCILIK YASAĞI İHLALİ KANAATİNE VARILMIŞTIR'Değerlendirme ve gerekçe kısmında ise şunlar kaydedildi: "Somut olayda Belediye Meclisi kararının evlenme ve aile kurma hakkı ile suya erişim hakkı kapsamında, Suriyeliler ve Iraklılar başta olmak üzere oturma iznine sahip olmayan veya yeterli bir oturma iznine sahip olmayan yabancılara yönelik olarak belediyenin sunduğu nikah, su gibi hizmetlerde ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık içerdiği görülmektedir. Yukarıda da değinildiği üzere, bir kişinin ırkı, ulusal veya etnik kökeni nedeniyle, daha olumsuz ve haklılaştırılamayan bir muameleye maruz bırakılması ya da yalnızca ırkı veya ulusal ve etnik kökeni nedeniyle, kamuya açık yerlere ve hizmetlere erişiminin engellenmesi, hem ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, hem de ulusal hukukumuz tarafından yasaklanmıştır. Söz konusu karar, ilde bulunan yabancılara yönelik aile kurma ve evlenme hakkı ile yeterli ve temiz suya erişim hakkı kapsamında haklılaştırılamayan, orantısız ve makul bir gerekçeye dayanmayan farklı bir muamele olduğundan 6701 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."

Karar kısmında; resen incelemeye konu olayda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurulabileceğine oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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