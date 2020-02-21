Bolu Belediyesi, pazar esnafı ile vatandaşlara çorba ikram etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi, pazar esnafı ile vatandaşlara çorba ikram etti - Son Dakika

Bolu Belediyesi, pazar esnafı ile vatandaşlara çorba ikram etti

6 saat önce

Bolu'da, Kalıcı Konutlar pazaryeri ve Beşkavaklar Mahallesi pazaryerinde satış yapan esnaflara ve alışveriş yapan vatandaşlara Bolu Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Bolu Belediyesi, pazar esnafı ile vatandaşlara çorba ikram etti, System.String[]

Bolu'da, Kalıcı Konutlar pazaryeri ve Beşkavaklar Mahallesi pazaryerinde satış yapan esnaflara ve alışveriş yapan vatandaşlara Bolu Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.


Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Sosyal Hizmet Aracı' Kalıcı Konutlar ve Beşkavaklar Mahallesi pazaryerlerinde satış yapan esnaflara ve alışveriş yapan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.


Sabahın erken saatlerinde pazar yerinde tezgah açan esnafların ve alışveriş için gelen vatandaşların içini ışıtan uygulama her gün başka bir semt pazarında devam edecek.


"Her gün farklı bir pazaryerinde devam edeceğiz"


Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şehir dışında olmasından dolayı pazaryerlerinde vatandaşlara ikramda bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir; "Havaların soğuk olması sebebiyle semt pazarlarımızda hizmet eden esnaflarımızın ve alışveriş için gelen vatandaşlarımızın içinin ısınması için kendilerine sıcak çorba ikramında bulunuyoruz ve onlarla sohbet etme imkanı buluyoruz. Bu sayede ayrıca esnafımızın sıkıntılarını yerinde görüyor ve çözüm için hızla adımları atıyoruz. Bugün Kalıcı Konutlar Pazaryeri ve Beşkavaklar Mahallesi Pazaryerindeydik yarın da Karaçayır ve Sağlık Mahallesi'nde olacağız. Bu uygulamaya her gün farklı bir pazaryerinde devam edeceğiz. Bizler esnafımızın ve vatandaşımızın her zaman yanındayız" dedi. - BOLU

Pazaryeri, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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