Bolu Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı - Son Dakika
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Bolu Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

05.04.2022 15:08
Bolu Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" alındığını bildirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" alındığını bildirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Özcan, belediyenin katı atık ve kaynağında ayrıştırma konularında elde ettiği başarı sayesinde belge almaya hak kazandığını söyledi.

Türkiye'nin en temiz şehirlerinden biri olduklarını dile getiren Özcan, bu belgeyle bunun ortaya konulduğunu anlattı.

Özcan, temizlik hizmetlerinin sadece çöplerin toplanmasından ibaret olmadığını vurgulayarak, "Kaynakta ayrıştırma noktasında şu anda Türkiye'nin en iyi belediyesi biziz. Aynı zamanda katı atıklardan elektrik üretimi de yapıyoruz. Bertaraf edilen çöplerden 3 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji ürettik." dedi.

Geçen yıl 105 ton tekstil atığının toplandığını aktaran Özcan, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Elektronik atık olarak 488 kilogram atık pil, 500 kilogram elektronik atık, 180 kilogram floresan tehlikeli atık toplanmış. Atık ilaçları da topluyoruz. Geçen yıl 200 kilogram toplamışız. Bitkisel atık yağ, bu çok önemli; geçen yıl 121 ton toplamışız. Endüstriyel atık yağ olarak da 64 ton atık toplamışız ve bunları ayrıştırmışız. Yine ömrünü tamamlamış lastik, bundan da 500 ton toplamışız."

Özcan, tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminin desteklenmesi için köylülerden pazar yerlerinde işgaliye bedeli talep edilmeyeceğini de bildirdi.

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İklim Değişikliği, Tanju Özcan, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı - Son Dakika


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