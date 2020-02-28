Bolu Belediyesi ve BAİBÜ kültür mantarı üretecek - Son Dakika
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Bolu Belediyesi ve BAİBÜ kültür mantarı üretecek

7 saat önce

BOLU Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından tarımsal çeşitliliği artırmak ve Bolulu çiftçilere yeni kazanç kapıları açmak amacıyla kültür mantarı üretilecek.

Bolu Belediyesi ve BAİBÜ kültür mantarı üretecek, System.String[]

BOLU Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından tarımsal çeşitliliği artırmak ve Bolulu çiftçilere yeni kazanç kapıları açmak amacıyla kültür mantarı üretilecek.

Bolu Belediyesi tarafından tarımsal projelerle halka yeni gelir kapıları açılıyor. Iza buğdayı, mor patatesi gibi tarımsal çalışmalara imza atan Bolu Belediyesi'nce şimdi de kültür mantarı üretimini teşvik için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) iş birliğinde kültür mantarı üretilecek. Bolulu çiftçilere öncülük edecek proje kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde bir araya gelerek, projenin startını veren 'Kültür Mantarı Üretim Protokolü'nü imzaladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kültür mantarı üretimini 'sosyal sorumluk projesi' olarak gördüklerini belirterek, "Abant İzzet Baysal Üniversitemize ait alanda Bolu Belediyesi olarak biz mantar yetiştirme işine girişiyoruz. Tabi burada üniversitemiz için de yeni araştırma ve geliştirme imkanları ortaya çıkacak. Mantar üretimini sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Buradaki asıl amacımız mantar üretiminin gerçekleştirilebileceğini ve üretilen mantarların pazarlanabildiğini halkımıza göstermek. Ayrıca proje kapsamında üniversitemizin de daha değişik mantar türleriyle ilgili araştırma yapabilmesine katkı sağlamış olacağız" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da kültür mantarı üretiminin iki kurumun da kazançlı çıkacağı bir proje olduğunu vurgulayarak, "Üniversitelerin üç önemli görevi var. Bunlardan birincisi eğitim, ikinci araştırma geliştirme, üçüncüsü de elde ettikleri verileri toplumla paylaşmak. Artık Ar-Ge kısmı da yeterli olmuyor, ürün geliştirme kısmı konuşuluyor. Bu noktada da üniversitenin fiziki anlamda yeterlilikleri var ama bazı maddi durumlarda yeterlilikleri bulunmuyor. Bu noktada belediyemiz önemli katkılar sağlayacak. Hem mantar fidesinin temininde hem de ürün geliştirmede bize imkan sunacaklar. Ayrıca araştırma-geliştirmede de bize destekleri olacak. Karlı bir iş, kazan-kazan gibi bir proje olarak duruyor" diye konuştu.

Başkan Özcan ve Rektör Alişarlı, daha sonra fakülte binasının zemin katında oluşturulan kültür mantarı üretim alanında incelemelerde bulundu.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
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