Bolu Belediyesinden 2 bin 500 aileye elektrik ve doğalgaz faturası desteği - Son Dakika

Bolu Belediyesi, elektrik ve doğal gaz faturası desteği almaya hak kazanan 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileden şubat ayı faturalarını teslim edenlere ilk destek ödemesini yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, şubat ayında alınan elektrik ve doğalgaz faturalarının desteklenmesi kararı kapsamında 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 12 ay boyunca 300 lira elektrik, 6 ay boyunca 500 lira doğal gaz faturası ödemelerinin başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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