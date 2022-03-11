Bolu Belediyesinden 2 bin 500 aileye elektrik ve doğalgaz faturası desteği - Son Dakika
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Bolu Belediyesinden 2 bin 500 aileye elektrik ve doğalgaz faturası desteği

11.03.2022 13:42
Bolu Belediyesinden 2 bin 500 aileye elektrik ve doğalgaz faturası desteği

Bolu Belediyesi, elektrik ve doğal gaz faturası desteği almaya hak kazanan 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileden şubat ayı faturalarını teslim edenlere ilk destek ödemesini yaptı.

Bolu Belediyesi, elektrik ve doğal gaz faturası desteği almaya hak kazanan 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileden şubat ayı faturalarını teslim edenlere ilk destek ödemesini yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, şubat ayında alınan elektrik ve doğalgaz faturalarının desteklenmesi kararı kapsamında 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 12 ay boyunca 300 lira elektrik, 6 ay boyunca 500 lira doğal gaz faturası ödemelerinin başlatıldığı kaydedildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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