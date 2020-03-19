Bolu Belediyesinden, korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesinden, korona virüs önlemi - Son Dakika

Bolu Belediyesinden, korona virüs önlemi

6 saat önce

Bolu Belediye Başkanlığı tarafından korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, hizmet binasına giren vatandaşların ellerine kolonya dökülüp, ateşleri ölçülüyor.

Bolu Belediyesinden, korona virüs önlemi, System.String[]

Bolu Belediye Başkanlığı tarafından korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, hizmet binasına giren vatandaşların ellerine kolonya dökülüp, ateşleri ölçülüyor.


Bolu Belediyesi tarafından korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında bulunan ortak kullanım alanlarının dezenfektesi dışında, belediyenin hizmet binasına giriş çıkışlar teke düşürüldü. Hizmet binasına giren vatandaşları, kapıda karşılayan görevli personel ellerine kolonya döküyor ve ateşler ölçülüyor. Ateşleri 38 derece üzerinde çıkan vatandaşlar ise hastanelere gidilmesi konusunda uyarılıyor.


"Vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz"


Alınan önlemler hakkında konuşan Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, "Korona virüsü için bakanlığımızın aldığı tedbirler ile birlikte bizlerde üzerimize düşen görevi yerimize getiriyoruz. Biliyorsunuz, şehrimizdeki birçok bölgeyi dezenfekte etmekle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Camilerimizi, parklarımızı dezenfekte ettik ama Bolu Belediyesi olarak da önlemlerimiz mevcut. Biraz önce gördüğünüz gibi giriş çıkışları teke düşürdük. Burada arkadaşlarımızda, belediyemize gelen herkese kolonya ikram ediyor. Bunun dışında da her giren çıkan arkadaşımızın, vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. 38 derecenin üzerinde çıkan vatandaşlarımızı, hastaneye gitmesi konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi         
16:21
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:23:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Belediyesinden, korona virüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]