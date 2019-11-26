Son Dakika Haberleri: Bolu Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 344 milyon lira oldu
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 344 milyon lira oldu - Son Dakika

Bolu Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 344 milyon lira oldu

6 saat önce

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Oturumunda oy birliği ile alınan kararla, 2020 yılı belediye bütçesi 344 milyon lira olarak kabul edildi.

Bolu Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 344 milyon lira oldu, System.String[]

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Oturumunda oy birliği ile alınan kararla, 2020 yılı belediye bütçesi 344 milyon lira olarak kabul edildi.


Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Oturumu, Bolu Belediye Meclisi Salonu'nda, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yönetiminde gerçekleşti. İlk oturumda Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen Bolu Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi, komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Çalışmalar sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu, 2020 belediye bütçesini 344 Milyon TL, 2020 yılı belediye bütçesi olarak teklif etti. Belediye meclisi üyeleri, bütçeyi oy birliği ile kabul etti.


Bütçe oylamasının tamamlanmasının ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bütçenin önemli bir kısmını yatırıma ayırdıklarını ifade ederek, "Değerli arkadaşlar bunu incelediğimizde, görmemiz gereken bir şey var burada özel kalem bütçesinde tasarrufa gittik. İkincisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bütçesini büyüttük, bu da sosyal belediyecilik anlayışı konusunda ne kadar ısrarlı olduğumuzu göstermesi açısından önemli. Üçüncüsü az önce eleştirel bir konuda konuştuk ama bu bütçenin 135 milyon lirası Fen İşleri Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş. Bu da demektir ki bütçenin önemli bir kısmını yatırıma ayırıyoruz demektir. Üç ana mesajı var buranın Özel Kalem Müdürlüğü'nün 6 milyon lira olduğu dönemler olmuş. 344 milyon bütçenin, 135 milyon lirasını yatırıma ayırdık. Fen işleri müdürlüğü biliyorsunuz ki yatırımcıdır. Tahmin edilen paranın çok çok üstünde parayı yatırıma ayırıyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Tanju Özcan, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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