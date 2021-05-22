Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Barut'tan Sultanlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması

Misli. Com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Bolu Belediyespor'un kulüp başkanı Sinan Barut, taraftarların başarılı bir takım izleyeceğini söyledi.

Barut, yaptığı yazılı açıklamada, transfer çalışmaları ve gelecek sezon hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladıklarını hatırlatan Barut, "İlk olarak Salih Yergin hocamızla devam kararı aldık. Hocamızın ve teknik heyetimizin raporu doğrultusunda iç transferde şu ana kadar Elif Uzun, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur ve Şeyma Öztürk ile anlaştık. Dış transferde ise Çek milli takımında yıllarca forma giymiş Aneta Havlickova yeni sezonda bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

Barut, hem iç hem de dış transferde görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, "Yeni sezon planlamasını da şimdiden yapmaya başladık. Taraftarımız ve Bolu'muz, yeni sezonda başarılı, Sultanlar Ligi'ne yakışan bir Bolu Belediyespor izleyecek. Herkesin içi rahat olsun. Pandemiden kurtulacağımız bir sezonda salonlarda voleybol coşkusunu hep birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.