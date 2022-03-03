BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika
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BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

03.03.2022 10:45

BOLU kent merkezi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU kent merkezi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojik uyarıların ardından Bolu kent merkezinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar güne beyaz örtüye uyandı. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar karla kaplandı. Vatandaşlar, otomobillerinin üzerlerine biriken kar örtülerini temizledi. Kar, hayatı olumsuz etkileyecek düzeye ulaşmadı. Bölgede hafif şekilde kar yağışı devam ederken, gün içinde de aralıklarla kar yağışının etkili olması bekleniyor.

BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ
BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ
BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika


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