BOLU Bilgisayar monitörü içinde esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BOLU Bilgisayar monitörü içinde esrar ele geçirildi - Son Dakika

BOLU Bilgisayar monitörü içinde esrar ele geçirildi

12 dakika önce

Bilgisayar monitörü içinde esrar ele geçirildiBOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ele geçirildi.

Bilgisayar monitörü içinde esrar ele geçirildi

BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Ö.Ç, adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar' aramada masaüstü bilgisayar monitörüne tepki verdi. Monitörün içi açıldı. İçerisinde 17 parça halinde 864 gram esrar ele geçirildi. Devlet hastanesinde hemşirelik yapan araç sürücüsü Ö.Ç.(33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BOLU Bilgisayar monitörü içinde esrar ele geçirildi

Bilgisayar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:23 Kaynak: DHA
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