BOLU Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel BOLU Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor - Son Dakika

BOLU Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor

6 saat önce

Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyorBOLU'da, sınıf öğretmeni Adnan Erdem, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 17 öğrencisine bisikletiyle 28 kilometre yol kat ederek hikaye kitabı götürüyor.

Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor

BOLU'da, sınıf öğretmeni Adnan Erdem, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 17 öğrencisine bisikletiyle 28 kilometre yol kat ederek hikaye kitabı götürüyor. Küçük yaştaki öğrenciler, öğretmenleri sayesinde evlerinde kitap okuyarak vakit geçiriyor.

Bolu Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda 4'üncü sınıf öğretmeni olan Adnan Erdem, koronavirüs salgınının ardından okulların kapanmasıyla öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemesi için bir proje başlatmaya karar verdi. Koronavirüs öncesinde öğrencilerinin haftada 2 hikaye kitabı okumasını sağlayan Erdem, bu süreçte öğrencilerine haftanın bir günü bisikletiyle evlerine giderek kitap dağıtmaya başladı. Öğretmen Adnan Erdem, 17 öğrencisi için seçtiği kitapları bisikletiyle 28 kilometre yol kat ederek dağıtıyor. Öğrenciler de evlerinin önüne çıkarak bisikletiyle kendilerine kitap getiren öğretmenlerini dört gözle bekleyip, karşılıyor. Öğrenciler, daha önce okudukları kitabı öğretmenine verip, yeni kitaplarını alarak evlerine geri dönüyor. Adnan Erdem'in bu davranışı hem öğrencileri hem de velileri mutlu ediyor.

'OKULLAR AÇILANA KADAR DEVAM EDECEĞİM'

Adnan Erdem, okullar açılana kadar bisikletiyle öğrencilerine kitap dağıtmaya devam edeceğini belirterek, "Okullarımız koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı durumda. Biz normalde haftada 2 ya da 3 kere çocukların hikaye kitaplarını değiştirirdik. Okullar kapanınca böyle bir imkanımız olmadı. Bu durumda da ben ne yapacağımı düşündüm. Haftada en azından bir kez de olsa öğrencilerimizin evine kitap götürebileceğimi düşündüm. Hikaye kitaplarını haftada 1 kez onların evlerine giderek değiştiriyorum. Onlar da bana okuduklarını geri veriyorlar. Bisiklet çok zor olmuyor. Havalar da güzel. Günlük 28 kilometre yol yapıyorum. 17 tane öğrencime her hafta düzenli olarak hikaye kitabı götürüyorum. Öğrenciler çok memnunlar. Çok severek okuyorlar. Koronavirüs tedbirleri bitene kadar, okullar açılana kadar devam edeceğim" dedi.

'ÖĞRETMENİM ÇOK İYİ KALPLİ'

Öğrencilerden Emirhan Çelen, öğretmenin kendisini düşündüğünü ifade ederek, "Öğretmenim çok iyi. Beni ve sınıfımızdaki herkesi düşünüyor. O yüzden öğretmenim çok değerli. Evde kitap okumak çok eğlenceli. Bütün kitapları çok seviyorum. Boş olduğum zamanlarda okuyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. Okulumu da çok özledim. Herkesi çok özledim. Öğretmenime bu kitapları getirdiği için çok teşekkür ediyorum, çok iyi kalpli" diye konuştu.

'YAPTIĞI BİZİM İÇİN ÇOK İYİ'

Öğrenci Tolga Güner de öğretmenine teşekkür ederek, "Öğretmenime bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bana yeni bir kitap verdi. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Yaptığı bizim için çok iyi. Evde zaten canım sıkılıyor. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR İNCELİK'

Tolga Güner'in annesi Neşe Güner ise, "Çok güzel bir incelik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte öğretmenin manevi desteğini almak o çocuğa destek veriyor. Her hafta düzenli olarak gelmesi, heyecanlı olarak beklemesi çok güzel bir şey. Ben öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BOLU Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor

Koronavirüs, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 12:40 Kaynak: DHA


Son Dakika

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz         
18:39
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları         
18:21
Batman'da bir evi böcekler istila etti Batman'da bir evi böcekler istila etti         
17:48
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum         
17:45
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır         
17:36
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor         
17:23
Zehirli olan Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü         
17:21
Tır ile çarpışan kamyonda sıkılan sürücü, hayatını kaybetti Tır ile çarpışan kamyonda sıkılan sürücü, hayatını kaybetti         
17:16
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi         
17:13
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti         
17:05
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı         
16:51
Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş         
16:47
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı         
16:44
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik         
16:42
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı         
16:36
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu         
16:32
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor         
16:29
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor         
16:13
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz         
15:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor         
15:26
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı         
15:11
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım         
14:58
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor         
14:46
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı         
14:46
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum         
14:19
Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı         
14:16
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor         
14:05
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı         
14:01
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı         
13:54
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 18:55:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BOLU Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]