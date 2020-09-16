BOLU Bomba endişesi yaratan çantadan çocuk kıyafetleri çıktı - Son Dakika

Bomba endişesi yaratan çantadan çocuk kıyafetleri çıktı

BOLU'da, Valilik binası yakınında unutulan çanta bomba endişesi yaratırken, bomba imha uzmanının kontrol ettiği çantadan çocuk kıyafetleri çıktı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Valilik binasının yakınına bırakılmış çantayı gören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Çantanın bırakıldığı yerin Valilik binasına çok yakın olması nedeniyle, ekipler emniyet şeridiyle çantanın çevresini kapattı. Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Bomba imha uzmanı kontrollü bir şekilde çantanın yanına gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantanın içinde çocuk kıyafetlerinin olduğu tespit edildi. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından çantayı bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.