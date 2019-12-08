Son Dakika Haberleri: Bolu çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış
Son Dakika Güncel Bolu çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış - Son Dakika

Bolu çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış

6 saat önce

Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmışİzmir'in bornova ilçesinde çaldıkları kamyonla Bolu'da yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış

İzmir'in bornova ilçesinde çaldıkları kamyonla Bolu'da yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kamyonu nakliyecilik yapıp para kazanmak için çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinden 2 gün önce bir kamyonun çalındığı yönünde ihbar alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro ekipleri geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişlerinde önlem aldı. 35 HSE 31 plakalı kamyon D-100 Karayolu'nda durduruldu. Kamyonda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kamyon da Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ö. (51) ve R.T. (34) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde bir süredir maddi sorun yaşadıklarını ve bu nedenle nakliye yapıp para kazanmak için kamyonu çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalınan kamyonun sahibine bulunduğu yönünde bilgi verildiği ifade edildi.

Bolu çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış

Bornova, İzmir, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 çocuk annesi, intihar etti
Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 22:14:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]