Bolu çiftçi ressam

Çiftçi ressam

Bolu'nun Seben ilçesinde çiftçilik yapan Şefik Ay (54), tarla işlerinden boş kalan vakitlerinde resim yapıyor. Şefik Ay'ın yaptığı birbirinden güzel resimler köydeki vatandaşlar tarafından ilgi görürken, son olarak evinin dış cephe duvarına yaptığı Atatürk portresi dikkat çekti.

Seben'e bağlı Kızık köyünde yaşayan 2 çocuk babası Şefik Ay, okulda öğretmeni sayesinde 41 senedir resim yapıyor. Şefik Ay, tarla ve bahçe işlerinden kalan vakitlerini resim yaparak geçiriyor. Portre, manzara ve köyde yaşam tarzında resimler yapan Şefik Ay, son olarak evinin dış cephesine Atatürk portresi çizdi. Şefik Ay'ın çizdiği portre köyde yaşayan vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Kızı da halk eğitim merkezinde resim öğretmeni olan Şefik Ay, resim sanatını ortaokuldaki öğretmeni sayesinde sevdiğini anlatarak, Ortaokulda Metin Ferah diye bir hocam vardı. Çok iyi bir hocam, hala konuşuyorum. Bize resim yaptırdı. Pastel boya çalışmasıydı. Çok güzel yaptım. 1978 yılında yaptığım resmi koridora asmıştı. O kadar öğrencinin içinde koridora asmıştı. Çok sevinmiştim. Bana özgüven geldi. O zamandan beri resim tutkum var. dedi.

Resimlerini beğenenler olduğu gibi eleştirenler de olduğunu anlatan Ay, Evin duvarına çizdiğim Atatürk portresine çok güzel yorumlar yapıyorlar. İyi olmuş diyorlar. Herkes beğeniyor. Her çeşit resim, manzara, insanların çalışması, portre gibi her çeşit resim yapıyorum. diye konuştu.

RESİM RUHUMU DİNLENDİRİYOR

Resim yaparak stresten kurtulduğunu belirten Şefik Ay, Resim benim ruhumu dinlendiriyor. Stresten arınıyorum. İnsanların yaşam öyküsü var. Bu öykü içinde ince bir çizgi var. Resim sayesinde bu çizginin derinliklerine iniyorum ben. Kafamı dinliyorum. dedi.