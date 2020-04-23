BOLU Çocukların 23 Nisan için hazırladığı video ilgi çekti - Son Dakika

Çocukların 23 Nisan için hazırladığı video ilgi çekti

BOLU'da, özel bir okul tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencilerle hazırlanan kutlama videosu ilgi çekti.

Bolu'da özel bir okulun öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden video çekerek kutladı. Odalarına Türk bayrakları asan öğrenciler, videoda koronavirüs nedeniyle bayramı sokaklarda kutlayamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti. Videoda, 23 Nisan ile ilgili yaptıkları resimleri ellerine alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu kutlayan çocuklar, Atatürk'e bu günü kendilerine hediye ettiği için teşekkür etti. Kendilerinden sonra gelecek nesillere daha yaşanabilecek bir dünya için söz veren çocukların videoları, izleyenlerin beğenisini kazandı.