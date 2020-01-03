Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2019'da 3 bin 468 terör şüphelisi hakkında işlem yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2019'da 3 bin 468 terör şüphelisi hakkında işlem yaptı - Son Dakika

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2019'da 3 bin 468 terör şüphelisi hakkında işlem yaptı

6 saat önce

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2019 yılı içinde yapılan çalışmalarla ilgili istatistik bilgileri paylaşıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2019'da 3 bin 468 terör şüphelisi hakkında işlem yaptı, System.String[]

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2019 yılı içinde yapılan çalışmalarla ilgili istatistik bilgileri paylaşıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden ihbar ve şikayetler, gerek kolluk marifetiyle iletilen fezlekeler, gerekse CİMER yolu ile ya da elektronik posta yolu ile gönderilen ihbarların en ince ayrıntısına kadar incelenerek, gerekli soruşturmaların yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana başta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü olmak üzere tüm silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 3 bin 468 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ifade edilerek, bunlardan 1193'ü hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendiği 1268'si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.

Diğer şüpheliler hakkında ise yetkisizlik kararının verildiği belirtilen açıklamada, halen silahlı terör örgütlerine mensup şüpheliler hakkında 190 soruşturma evrakında, 49'u yakalama emirli, 8'i adli kontrollü, 3'ü tutuklu, toplam 301 şüpheli hakkında ise soruşturma işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan 2 uzlaştırma bürosunda ise 1534 dosyadan 784'ünde uzlaşmanın sağlandığı, 233 dosyada ise uzlaştırma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından da 1438 soruşturma evrakından 745'inde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirken, 510'unun Asliye Ceza, 25'inde Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendiğine değinilerek, 94 evrakta yetkisizlik, 64 evrakta ise birleştirme kararı verildiği kaydedildi.

Başsavcı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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