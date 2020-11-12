Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'tan "koronavirüs" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'tan "koronavirüs" açıklaması Açıklaması

12.11.2020 14:51
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'tan

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, bugün itibarıyla ildeki ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerde hiçbir pozitif vaka olmadığını bildirdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, bugün itibarıyla ildeki ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerde hiçbir pozitif vaka olmadığını bildirdi.

Bektaş, basın mensuplarına, yeni tipi koronavirüsün(Kovid-19) tüm dünyada ve ülkede hayatı etkilediğini söyledi.

Salgınla ilgili her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Bektaş, "Adliyemizde hijyen, dezenfektan sağlanması ve maske kullanımıyla ilgili hiçbir eksiğimiz söz konusu değil. Yaklaşık 2 haftadır da İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak vatandaşlarımız adliyeye alınmakta." diye konuştu.

Bektaş, ceza infaz kurumlarında bulaşın tutuklu ve hükümlülere sirayet etmemesi için her türlü tedbirin alındığını dile getirerek, "Ceza infaz kurumlarımızda maske, dezenfektan kullanımı ile hijyen tedbirleri de alındı. Bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarımızda tutuklu ve hükümlülerimizde hiçbir pozitif vakamız yoktur. Bu da aldığımız tedbirlerin sonucu." dedi.

Sürecin rehavete kapılmadan devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Bektaş, "Bu süreçte de büyük emek ve katkı sunan infaz koruma memurlarımız, cezaevi diğer personelimiz, idarecilerimiz büyük sorumluluk almakta. Kendi özel hayatlarından fedakarlık yaparak infaz kurumuna bu hastalığın, bulaşın yayılmaması için her türlü tedbiri uygulamaktadırlar. İnşallah bu süreci ceza infaz kurumlarımızda kazasız bir şekilde atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bektaş, adliye ve denetimli serbestlik müdürlüğünde şu anda 1-2 vaka dışında pozitif vakanın olmadığını, bunların da mesai dışındaki bulaşlar olduğunu anlatarak, her türlü tedbiri aldıklarını ve bu süreci hep beraber atlatacaklarını sözlerine ekledi.

Ahmet Bektaş, Cumhuriyet, Ceza, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'tan 'koronavirüs' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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