Son Dakika Haberleri: Bolu'da 1 kilo 29 gram skunkla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 1 kilo 29 gram skunkla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu'da 1 kilo 29 gram skunkla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinden kaçarken yola attığı 1 kilo 29 gram skunk ile yakalanan M.S. adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 1 kilo 29 gram skunkla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinden kaçarken yola attığı 1 kilo 29 gram skunk ile yakalanan M.S. adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile dur ihtarına uymayan otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sırasında araçtan yola çanta atıldığını gören ekipler, içerisinde 1 kilo 29 gram skunk maddesi olan çantayı alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik kovalamacası sonrasında otomobil TEM Otoyolu Yeniçağa gişelerinde yakalandı. Araç sürücüsü M.S. (27) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

TEM Otoyolu, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki gün önce çalışmaya başlayan inşaat işçisi, 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Ümraniye'deki far hırsızları kamerada Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:40:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da 1 kilo 29 gram skunkla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]