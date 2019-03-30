Bolu'da, 1 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Bolu'da, narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 1 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bolu
'da, narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 1 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, TEM Otoyolu
üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü Adbulkadir T. (44) ve yolcu olarak otomobilde bulunan Şahin G.'nin (39) hareketlerinden şüphelenen ekipler, araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde arama yaptı.
Yapılan aramada aracın arka koltuğuna oluşturulan gizli bölmenin içinde 1 kilogram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adbulkadir T. ve Şahin G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:59 Kaynak: İHA
Ünlü Şarkıcı Aydilge, Uyuşturucu Karşıtı Konseriyle Alkış Topladı
"Fenerbahçe Yöneticisiyim" Denilince, Polisi Arayıp Yakalattı
AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Konya'da 45 Günlük Bebek Ölü Bulundu