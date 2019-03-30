Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 1 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Bolu'da, 1 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Bolu'da, narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 1 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, 1 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Bolu'da, narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 1 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü Adbulkadir T. (44) ve yolcu olarak otomobilde bulunan Şahin G.'nin (39) hareketlerinden şüphelenen ekipler, araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada aracın arka koltuğuna oluşturulan gizli bölmenin içinde 1 kilogram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adbulkadir T. ve Şahin G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:59 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Şarkıcı Aydilge, Uyuşturucu Karşıtı Konseriyle Alkış Topladı "Fenerbahçe Yöneticisiyim" Denilince, Polisi Arayıp Yakalattı AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Konya'da 45 Günlük Bebek Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:42:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 1 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]