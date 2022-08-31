1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı - Son Dakika
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1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı

31.08.2022 16:06
1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı

Bolu'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 141 kişinin de kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde 50 gün sonra 2 kişi daha kanlı ishal ve mide bulantısı gibi benzer şikayetlerle hastaneye koştu. Vakaların köydeki zehirlenmelerle ilgili olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda birçok kişi kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle 141 kişi hastaneye başvurdu. Hastaneye kaldırılan 1 kişi de yaşamını yitirdi.

YENİDEN HORTLADI

Hastanede 1'i yoğun bakımda olmak üzere 9 hastanın tedavisi devam ederken 50 gün sonra biri dün ve diğeri bu sabah olmak üzere 2 kişi daha benzer belirtilerle hastaneye başvurdu. Hastalardan birinin köyde oturmadığı ancak Kurban Bayramı'nda köye geldiği, diğerinin ise daha önce hastalanıp taburcu olan kişi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Vakaların köydeki zehirlenmelerle ilgili olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Evlerinde bulunan et ve su kaynaklarından numuneler alındı.

İÇME SUYU ŞİŞELERLE KARŞILANIYOR

Öte yandan zehirlenme vakaları nedeniyle bölge halkının bir kısmının yayla ve şehir merkezlerindeki evlerine göç ettiği köye şebeke suyu verilirken içme suyu ihtiyaçları ise İl Özel İdaresi tarafından getirilen şişelerdeki sularla karşılanıyor.

1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı - Son Dakika
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