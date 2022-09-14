BOLU'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ZEHİRLENME VAKALARINDA HASTANEDE 5 KİŞİ KALDI

BOLU'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin de kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde, hastanede tedavisi devam eden 5 kişi kaldı. Hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği ve serviste tedavi gördüğü öğrenildi. Köyde evlere şebeke suyu verilirken, burada kalan az sayıda vatandaşın içme suyu ihtiyacı dışarıdan getirilen paketli suyla karşılanıyor.

Bolu Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı ile başlamak üzere çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 141 kişi zehirlenirken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 135 kişi ise taburcu oldu. Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi kaldı. Tedavisi devam eden yoğun bakım hastasının bulunmadığı öğrenilirken, serviste tedavileri süren hastaların da sağlık durumlarının iyiye gittiği belirlendi.

Yuva köyündeki tüm şebeke suyu hatlarının boruları değiştirildi. Köydeki su depoları da tamamen temizlendi. Köye şebeke suyu verilirken, içme suyu ihtiyacı tedbir amacıyla dışarıdan getirilen sularla sağlanıyor. Ayrıca vatandaşların kirlilik tespit edilen kuyu sularını da kullanmasına izin verilmiyor.

RAPOR AÇIKLANMADI

Köye içme suyu sağlayan kaynaklardan alınan numunelerde suda mikroba rastlandığı belirtildi. Ancak mikroba neden olan etkenler ve mikrobun türüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.