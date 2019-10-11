Son Dakika Haberleri: Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

51 dakika önce

BOLU'da, kamyon kasasında gizli bölmelerde piyasa değeri 82 bin TL olan 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

BOLU'da, kamyon kasasında gizli bölmelerde piyasa değeri 82 bin TL olan 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler D-100 Karayolu'nda takibe aldığı kamyonu durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada aracın kasasının tabanındaki gizli bölmelerde piyasa değeri 82 bin TL olan 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kamyon sürücüsü T.Ö. (23) gözaltına alındı.

Ekipler operasyonu Barış Pınarı Harekatı'na ithaf ettiğini açıkladı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:57 Kaynak: DHA
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