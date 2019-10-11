Son Dakika Haberleri: Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

27 dakika önce

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildiBolu'da, polisin bir kamyonun kasasında yaptığı aramada 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da, polisin bir kamyonun kasasında yaptığı aramada 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Polis, D-100 Karayolu'nda takibe aldığı kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, aracın kasasının tabanındaki gizli bölmelere konulan piyasa değeri 82 bin TL olan 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kamyon sürücüsü T.Ö. (23) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu Barış Pınarı Harekatı'na ithaf ettiğini duyurdu.

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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