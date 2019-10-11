Son Dakika Haberleri: Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 dakika önce

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi Operasyonu Barış Pınarı Harekatı'na ithaf edildiBOLU - Bolu'da polis ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı'na ithafen yaptıkları operasyonda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Operasyonu Barış Pınarı Harekatı'na ithaf edildi

BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı'na ithafen yaptıkları operasyonda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan şüpheli kamyonu durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda, kamyonun kasasına sonradan yapıldığı belirlenen yerlerde piyasa değeri 82 bin lira olan 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü T.Ö. (23), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun Barış Pınarı Harekatı'na ithafen yapıldığı belirtildi.

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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