Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 10 Günde 58 Evi Soyan Hırsızlar Yakalandı

Bolu'da, 10 Günde 58 Evi Soyan Hırsızlar Yakalandı

57 dakika önce

Bolu ve ilçelerinde 10 gün içinde 58 köy ve yayla evinden hırsızlık yapan 5 şüpheli, kiraladıkları araçlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu'da, 10 Günde 58 Evi Soyan Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Bolu ve ilçelerinde 10 gün içinde 58 köy ve yayla evinden hırsızlık yapan 5 şüpheli, kiraladıkları araçlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan İlçeleri'ne bağlı köy ve yayla evlerinden 10 gün içinde 58 hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheli görünen araç plakalarını takibe aldı. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi.

Ekiplerin eş zamanlı yaptığı operasyonla şüpheliler M.A.Y, M.B, M.K, İ.A, ve R.S. ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen M.Ö., Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda av tüfekleri, 248 adet tabanca mermisi, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonlar, bakır tencere ve sürahiler, antika olduğu düşünülen bazı malzemeler ile hırsızlık yapılırken kullanılan, eldiven, keser, levye ve el fenerleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Yeniçağa, Mengen, Bolu, 3. Sayfa
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