Bolu'da 100 bin lira değerinde kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da 100 bin lira değerinde kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da 100 bin lira değerinde kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

6 saat önce

BOLU'da, polisin durdurduğu bir araçta, piyasa değeri 100 bin lira olan ve kaçak olarak yurda sokulduğu anlaşılan 4 bin 515 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Bolu'da 100 bin lira değerinde kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi, System.String[]

BOLU'da, polisin durdurduğu bir araçta, piyasa değeri 100 bin lira olan ve kaçak olarak yurda sokulduğu anlaşılan 4 bin 515 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında İstanbul yönüne giden bir aracı durdurdu. Araçta gümrük kaçağı olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 4 bin 515 adet cep telefonu kırılmaz camı, şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi. Araç sürücüsü K.E.D.(36) gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:42 Kaynak: DHA

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