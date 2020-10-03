Bolu'da 100 metrekarelik bayrakla Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Bolu'da Azerbaycan'a destekte bulunmak için kentin en yüksek tepesine 100 metrekarelik Azerbaycan bayrağı asıldı.

Bolu'da Ermenistan'ın saldırısına maruz kalan Azerbaycan'a destek sürüyor. Daha önce makam odasındaki AB bayrağını kaldırarak yerine Azerbaycan bayrağı asan Başkan Tanju Özcan'ın talimatıyla 100 metrekarelik Azerbaycan bayrağı hazırlandı. Hazırlanan bayrak, kent merkezinin en yüksek tepesi olan Hisar Tepesi'ndeki 40 metrelik direğe asıldı. Kentin bir çok noktasından görülebilen Azerbaycan bayrağı 1 gün boyunca Azerbaycan'a manevi destek için direkte asılı kaldı. Azerbaycan bayrağının drone ile görüntülenen dalgalandığı anlar vatandaşların beğenisini topladı.

Azerbaycan'a desteğini sosyal medya hesabından dile getiren Başkan Tanju Özcan, "Azerbaycan'dan bağımsız bir Türkiye, Türkiye'den bağımsız bir Azerbaycan düşünülemez. Bayrak bağımsızlığın ve birliğin sembolüdür. Bu yüzden Azerbaycan bayrağını Bolu'muzun en yüksek tepesinde dalgalandırdık. Can Azerbaycan'ın şanlı bayrağı bir gün boyunca dalgalanmaya devam edecek" dedi. - BOLU