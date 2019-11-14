Bolu'da 105 bin lira değerinde parfüm ele geçirildi

Bolu'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 105 bin lira olan 787 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

Bolu Valliliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yağıldığı kaydedildi.

Araç içinde yapılan aramada, piyasa değeri 105 bin lira olduğu belirlenen değişik markalarda kaçak parfüme el konularak araç sürücüsü M.B.(32) hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.