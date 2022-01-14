Bolu'da 112'ye yapılan çağrıların yüzde 70'i asılsız çıktı - Son Dakika

Bolu Valiliği tarafından yayınlanan 2021 faaliyet raporuna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 335 bin 845 çağrının yüzde 70'inin asılsız çıktı.

Bolu Valiliği, 2021 yılı boyunca il genelinde meydana gelen olaylar ile Valilik ve bağlı kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı.

Faaliyet raporunda "Güvenlik Hizmetleri" başlığı altında ilde gerçekleşen adli olaylara yer verildi.

İl genelinde 2021 yılı içinde 12 bin 275 olayın gerçekleştiği aktarılan raporda, bu olaylarla ilgili 23 bin 518 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Raporda, adli olaylarla ilgili 20 bin 854 kişinin yakalandığı 1948 kişinin ise firar durumda olduğu, 482 faili meçhul olayla ilgili ise 716 failin bulunduğu ifade edildi.

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amaçlı Operasyonlar" başlığında ise il genelinde gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele bilgilerine yer verildi.

Raporda, 2021 yılı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 bin 454 paket kaçak sigara, 54 kilogram eroin, 56 kilo 875 gram esrar, 6 kilo 86 gram metamfetamin, 2 kilo 677 gram bonzai, 770 şişe kaçak içki, 228 kök kenevir, 177 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 2 bin 293 adet tarihi eser ele geçirildiği belirtildi.

"Acil Çağrı Hizmetleri" başlığı altında ise yıl içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılarla ilgili bilgiler yer aldı.

Geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine 335 bin 845 çağrı yapıldığı aktarılan raporda, "Bu çağrıların 99 bin 300'ü asıllı, 236 bin 545'i asılsız çağrıdır. Asıllı çağrıların oranı yüzde 30 iken, asılsız çağrıların oranı yüzde 70'dir. Tüm çağrıların gereği yapılmıştır." ifadesine yer verildi.