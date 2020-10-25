Bolu'da 12 ev ile ahırlar yandı (2) - Son Dakika

Bolu'da 12 ev ile ahırlar yandı (2)
25.10.2020 15:17
12 AHŞAP EV YANDIBolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 12 evin yandığı tespit edildi.
12 AHŞAP EV YANDI
Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 12 evin yandığı tespit edildi. Bölgede yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu ifade edildi. Olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, "Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. 12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok, araştırılacak" dedi.
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