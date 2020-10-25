Bolu'da 12 ev ile ahırlar yandı (3) - Son Dakika

VALİ ÜMİT: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 12 ev ve ahırların yandığı bölgede incelemelerde bulunup, söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Ümit, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Şu anda yanan evin 12 tane olduğu söyleniyor. Can kaybı yok. Hayvan kaybımız noktasında çelişki var. Birkaç tane kayıp olduğu söyleniyor. Ama şu anda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Çıkış sebebinin baca yangını olduğunu öğrendik. Böyle ifade edildi. Önce bir bacadan ateş attığı, ardından da çatıya sıçradığı sonra da diğer evlere yöneldiği şeklinde bilgi var elimizde ama araştırma sürüyor" dedi.