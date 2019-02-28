Bolu'da 12 Fetö Şüphelisi Adliyede

BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve 4 'ByLock' kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'si, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Yakalama kararı olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



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