Son Dakika Haberleri: Bolu'da 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Bolu'da 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Bolu'da 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler Anadolu Otoyolu'nda plakası belirlenen otomobili takibe aldı.

Durdurulan otomobilde narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş 12 kilo 150 gram esrar bulundu.

Araçtaki M.Ç. (56) ile Ş.D. (50), ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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