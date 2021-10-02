Bolu'da 12 yıldır aranan firari hükümlü kümeste yakalandı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl önce hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile ortak çalışma sonucu, şüpheli Selahattin U'nun Dolayüz köyünde olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheli saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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