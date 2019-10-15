Son Dakika Haberleri: Bolu'da 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi

Bolu'da 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptıkları operasyonda 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeleriyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptıkları operasyonda 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeleriyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudurnu'nun Taşkeski beldesinde 2 iş yerinde kaçak tütün ve tütün malzemeleri satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda piyasa değeri toplam 120 bin lira olan, 58 bin 800 adet boş makaron, 56 bin 120 adet satışa hazır bandrolsüz dolu makaron, 100 bin 784 gram kıyılmış tütün, 4 bin 288 gram pipo tütünü, 2 bin 550 adat boş sigara paketi, 61 adet sigara doldurma aparatı, 19 adet niteliğine uygun olmayan TAPDK bandrolü, 7 bin 100 gram bandrollü nargile tütünü, 280 adet bandrollü puro, 150 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet hassas tartı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU

Jandarma, Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti
5 yıl önce üzüm bağında işlenen cinayetin altından yasak aşk çıktı! Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]