Bolu'da 13 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 13 kilo 650 gram uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında otoyolun Bolu kesiminde oluşturulan kontrol noktasında bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 13 kilo 650 gram gelen esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ömer U. (55) ile Mehmet Ş. (52) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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