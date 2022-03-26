Bolu'da 13 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da 13 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

26.03.2022 14:18
Bolu'da 13 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 13 kilo 650 gram uyuşturucu bulundu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 13 kilo 650 gram uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında otoyolun Bolu kesiminde oluşturulan kontrol noktasında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 13 kilo 650 gram gelen esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ömer U. (55) ile Mehmet Ş. (52) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Anadolu Otoyolu, Uyuşturucu, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da 13 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:41 4 ay önce eşinden ayrılan Samsunlu genç, doğal gaz borusuna havlu ile asılmış şekilde bulundu
13:39 İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisimden sonra, Samsun sahilinde Rus 'hava ştandrosu"
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 14:28:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da 13 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement