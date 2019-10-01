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Bolu'da, 14 Burda'dan Ekim ayı atölyeleri

39 dakika önce

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, Ekim ayı boyunca düzenleyeceği Kids Club Atölyeleri ile minik ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşatacak.

Bolu'da, 14 Burda'dan Ekim ayı atölyeleri, System.String[]

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, Ekim ayı boyunca düzenleyeceği Kids Club Atölyeleri ile minik ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşatacak.


Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, Ekim ayı boyunca minik ziyaretçilerini her Cumartesi - Pazar günleri eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.


Her hafta sonu 13.00 - 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 5 Ekim'de ahşap kuş yuvası yapımı atölyesi, 6 Ekim'de kuş yemliği yapımı atölyesi, 12 Ekim'de hayvan figürlerinden maske yapımı atölyesi, 13 Ekim'de keçeden hayvan kuklaları yapımı atölyesi, 19 Ekim'de kaplumbağa yapımı atölyesi, 20 Ekim'de hareketli balık kukla yapımı atölyesi, 26 Ekim'de hayvan puzzle yapımı ve boyama atölyesi 27 Ekim'de hayvan başlıkları yapımı atölyesi ile çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açacak. - BOLU

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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