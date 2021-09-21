Bolu'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bolu'da yurda yasa dışı yollarla giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 06 S 9565 plakalı minibüsün, kontrol noktasında durup, geri geri gitmeye çalıştığını fark etti.

Ekiplerin durdurmaya çalıştığı araçta bulunanlar, camları kırıp çıkarak araziye kaçmaya başladı. Jandarmanın çalışması sonucunda 14 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınarak hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılan sürücü Mahmut Y'ye, 6458 sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereğince 26 bin 474 lira idari para cezası kesildi. Minibüs ise trafikten men edilerek Yeniçağa yediemin otoparkına götürüldü.

Haklarında aynı kanun kapsamında 4 bin 749'ar lira idari yaptırım uygulanan 14 düzensiz göçmen, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.