Bolu'da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı - Son Dakika

Bolu'da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı
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Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 2 bin 100 adet bandrolsüz sigara ile yakalanan 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 2 bin 100 adet bandrolsüz sigara ile yakalanan 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bulunan dinlenme tesislerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde durdurulan 3 yolcu otobüsünde 2 bin 100 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla yakalanan 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU
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