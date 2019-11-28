Son Dakika Haberleri: Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı
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Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı

6 saat önce

BOLU'da, 15 evden çok sayıda elektronik ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. (33), adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı, System.String[]

BOLU'da, 15 evden çok sayıda elektronik ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. (33), adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldan bu yana Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar mahallelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda LCD televizyon, laptop, bilgisayar, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ele geçirdi, S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

S.Y.'nin hırsızlık suçlarını uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık gibi suçlardan 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin evinde ele geçirilen elektronik eşyalardan bazıları ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sahiplerine teslim edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
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