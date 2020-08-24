Bolu'da 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımda - Son Dakika

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede 140, evlerde ise 1619 kişinin izolasyon altında olduğunu, hastanede yatan hastalardan 15'inin entübe, 4'ünün ise yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs ile ilgili son durum hakkında gazetecilere bilgi verdi. Vali Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 140 tane hastamız, hastanede yatıyor. Bunların hepsi pozitif vaka değil. Hastanede yatanlardan 90 tane pozitif vakamız var. 50 küsur de sonuçları beklenen hastamız var. Hepsine şifa diliyorum. Maalesef bazı vatandaşlarımızı da kaybettik. Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. İl Hıfzıssıhha Kurulu'muzun da görüşlerini önerilerini göz önünde bulundurarak birtakım tedbirleri yeniden belirledi. Bunlar her şeyden önce toplu etkinliklere yönelik olarak aldığımız tedbirlerdir. Bundan sonra kısacası denetimler çok güçlü, etkin ve detaylı olacak." dedi. Ümit, 15 entübe, 4 yoğun bakımda tedavi gören hasta olduğunu açıklayarak, "1619 tane izolasyon kararımız var. Toplam vakayı söylemeyeceğim. Çünkü bizi aşıyor. Sağlık Bakanımız bunu açıklıyor. Bugün 15 tane entübe hastamız var. 4 tane yoğun bakımda hastamız var. Bunlar önemli şeyler. Toplam pozitif vaka sayısı o kadar önemli değildir, önemli olan hiç olmamasıdır. Önemli olan hiç olmayacak şekilde tedbir almamızdır. Mühim olan elimizdeki hastalara ve onların sağlıklarına yönelmemizdir." diye konuştu.

Kentte bugüne kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 33 olduğu öğrenildi.