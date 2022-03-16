Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

16.03.2022 21:43

Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildiBOLU Bolu'da, aracının çeşitli yerlerine sakladığı 15 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

BOLU Bolu'da, aracının çeşitli yerlerine sakladığı 15 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 8 kilo 300 gram esrar ve 7 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi Ordu'da 2 torbacı tutuklandı Ordu'da 2 torbacı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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