Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi - Son Dakika
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Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi

11.03.2022 23:02
Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi

Bolu'da, avlanması için ihaleye çıkarılan 15 kızıl geyiğin ihalesi Bolu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bolu'da, avlanması için ihaleye çıkarılan 15 kızıl geyiğin ihalesi Bolu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bolu'da, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021-2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde 15 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye çıkıldı.

Bolu İdare Mahkemesi yapılan incelemelerin arından 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesinin iptaline karar verdi. - BOLU

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Bolu'da kızıl geyik avı ihalesi iptal edildi Bolu'da kızıl geyik avı ihalesi iptal edildi Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi? Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi?

Tarım, Ekim, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi - Son Dakika


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