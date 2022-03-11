Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi - Son Dakika

Bolu'da, avlanması için ihaleye çıkarılan 15 kızıl geyiğin ihalesi Bolu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bolu'da, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021-2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde 15 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye çıkıldı.

Bolu İdare Mahkemesi yapılan incelemelerin arından 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesinin iptaline karar verdi. - BOLU