Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüBOLU,(DHA)- BOLU'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
BOLU,(DHA
)- BOLU'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Demokrasi Meydanı
'nda bir araya geldi.
Anma etkinliklerine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
, AK Parti
Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü
ve Arzu Aydın
ile çok sayıda vatandaş katıldı. Demokrasi Meydanı'nda başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşmasını alana kurulan ekranlardan izledi. Ayrıca ekranda 15 Temmuz gecesini anlatan videolar da yayınlandı. Meydanda kurulan alanda protokol konuşmaları ve günün anlam ve önemi anlatan şiirler okundu.
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