Son Dakika Haberleri: Bolu'da 15 Yıl Sonra Seçimleri CHP'li Aday Kazandı

Bolu'da 15 Yıl Sonra Seçimleri CHP'li Aday Kazandı

2 saat önce

BOLU'da, 15 yıldır AK Partili Alaaddin Yılmaz tarafından yönetilen Bolu Belediyesi'nin yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan oldu.

Bolu'da 15 Yıl Sonra Seçimleri CHP'li Aday Kazandı, System.String[]
BOLU'da, 15 yıldır AK Partili Alaaddin Yılmaz tarafından yönetilen Bolu Belediyesi'nin yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan oldu.

Son 3 yerel seçimden galip çıkarak 15 yıldır Bolu Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Bolu'da siyasetin en güçlü isimlerinden olan Alaaddin Yılmaz partisinin 3 dönem kuralına takılarak aday gösterilmedi. Bolu Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı olarak daha önce İl Başkanlığı, milletvekilliği ve bakan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuş olan AK Partili Fatih Metin gösterildi. Millet İttifakı'nın adayı ise 3 dönemdir Bolu Milletvekili olan CHP'li Tanju Özcan oldu. Tanju Özcan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla Bolu'da 15 yıl sonra CHP'li belediye devri başlayacak.

Avukat olan Tanju Özcan, siyasete Bolu Belediyesi'nde Belediye Meclis üyeliği ile başladı. Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 3 dönemdir milletvekili olan Tanju Özcan, İngilizce bilmekte. Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:04 Kaynak: DHA

Tanju Özcan, Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu, Politika, Politika
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