Bolu'da 17 yaşındaki genci öldüren sanığa müebbet hapis istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 17 yaşındaki genci öldüren sanığa müebbet hapis istendi - Son Dakika

Bolu'da 17 yaşındaki genci öldüren sanığa müebbet hapis istendi

6 saat önce

Bolu'da 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ı öldürdükten sonra götürdüğü menfezde yakan Fatih Alemdar için müebbet hapis cezası istendi.

Bolu'da 17 yaşındaki genci öldüren sanığa müebbet hapis istendi, System.String[]

Bolu'da 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ı öldürdükten sonra götürdüğü menfezde yakan Fatih Alemdar için müebbet hapis cezası istendi.


Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bolu'nun Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ölümünden bir ay önce İzmit'in Gölcük ilçesinde kaldığı yetiştirme yurdundan firar eden 17 yaşındaki Burak Altuntaş, Bolu'ya gelerek dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dedesiyle birlikte yaşayan Burak'tan ailesi 1 hafta boyunca haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Burak Altuntaş'ın cansız bedeni bir menfezin içinde yakılmış halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Altuntaş'ı öldürdüğü tespit edilen 24 yaşındaki Fatih Alemdar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Fatih Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fatih Alemdar hakim karşısına çıktı. Duruşmada yapılan savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı, sanığın "Kasten Adam Öldürme" suçunu işlediğini ve maktulün çocuk olduğunu belirterek sanık Fatih Alemdar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından sanık avukatının süre istemesi nedeni ile duruşma 23 Ocak tarihine ertelendi. - BOLU

Altuntaş, Fatih, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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