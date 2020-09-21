Bolu'da 172 sınıfta yüz yüze eğitime başlandı - Son Dakika

Bolu merkezde 13 resmi, 6 özel anaokulu ile bünyesinde anasınıfı bulunan okullardaki 226 anasınıfında bin 926 öğrenci ve 63 ilkokuldaki 172 sınıfta 3 bin 26 1.sınıf öğrencisi yüz yüze eğitime başladı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndaki ilk buluşmada öğrenciler ve öğretmelerle bir araya gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, en kısa zamanda bütün öğrencileri okullarında görmeyi ümit ettiklerini, bunun hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymakla mümkün olacağını, bu konuda öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize, idarecilerimize kısacası hepimize büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

31 Ağustos'ta başlayan 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam ettiklerini ifade eden Vali Ümit, devletin eğitim-öğretim alanında ihtiyaç duyulan hususlarda büyük imkanlar sunduğunu, Bolu'da güçlendirmesi devam eden okulların bir çoğunda eğitim öğretime başlandığını, diğerlerinin de kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Bir milletin en önemli gücünün yetişmiş insan kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Ümit, öğretmenlerden öğrencileri devletine, milletine ve nihayet insanlığa faydalı birey olarak yarınlara hazırlama hususunda hassasiyet göstermelerini talep etti.